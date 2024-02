Lo scorso 24 ottobre, Qualcomm presentava al mondo la nuova e potente Mobile Platform Snapdragon 8 Gen 3 — non perdetevi il nostro confronto con la generazione precedente —, destinata a diventare il motore della nuova generazione di top di gamma Android e portata al debutto meno di 48 ore più tardi dai flagship di ultima generazione di Xiaomi: Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. Adesso, dopo mesi di spasmodica attesa, la coppia di smartphone premium sembra prossima al debutto sulla scena internazionale.

Gli Xiaomi 14 pronti a diventare internazionali

Stando alle numerosi indiscrezioni in circolazione, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro dovrebbero oltrepassare i confini cinesi e approdare sui mercati internazionali nel giro di poche settimane: a quanto pare, Xiaomi potrebbe sfruttare la vetrina del MWC 2024 per lanciarli.

Se nelle scorse ore sono emerse voci addirittura sui successivi Xiaomi 15 e sul chiacchieratissimo Xiaomi 14 Ultra, pochi giorni fa si era detto della possibilità che il produttore cinese opti per un posizionamento di prezzo alquanto aggressivo per la serie Xiaomi 14 in Europa.

In data odierna, Xiaomi India ha stuzzicato la curiosità di fan e appassionati attraverso la pubblicazione di un’immagine teaser incentrata sulla prestigiosa partnership strategica di Xiaomi con Leica per il comparto fotografico.

L’immagine è quella che vedete qui sopra e contiene un semplice “Stay tuned” per alludere a succulente novità imminenti figlie della collaborazione di cui sopra. Insomma, non si fa menzione espressa di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, tuttavia la lettura più verosimile del teaser porta proprio ai nuovi flagship del marchio. A dirla tutta, qualche utente ha provato ad ipotizzare che l’immagine sia un riferimento a Xiaomi 14 Ultra — che, al pari dei suoi predecessori, sarà sicuramente incentrato sul comparto fotografico —, tuttavia l’avvicinarsi del probabile periodo di lancio internazionale dei due modelli meno estremi fa pendere l’ago della bilancia in loro favore.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alle schede tecniche di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Xiaomi 13T Pro