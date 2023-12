Torniamo ad occuparci di Nothing Phone (2a), ossia quello che dovrebbe essere lo smartphone economico con il quale Nothing ha in programma di iniziare il prossimo anno.

Nelle scorse ore un altro popolare leaker come Yogesh Brar ha condiviso su X quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica del nuovo smartphone di Nothing (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Nuove anticipazioni su Nothing Phone (2a)

A dire del popolare leaker, il nuovo smartphone di Nothing dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 7200 e poter contare su un display OLED con refresh rate a 120 Hz (con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata a selfie e videochiamate).

Per quanto riguarda il comparto memorie gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 8 GB di RAM e su 128 GB di memoria di archiviazione.

Passando al settore imaging, sulla parte posteriore lo smartphone dovrebbe presentare una doppia fotocamera da 50 megapixel, posizionata in un modulo al centro della scocca e con allineamento orizzontale.

Dal punto di vista software, infine, Nothing Phone (2a) dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia Nothing OS 2.5 basata su Android 14.

Per quanto riguarda il design dello smartphone, sempre a dire di Yogesh Brar il produttore avrebbe deciso di puntare su un nuovo stile per il pannello posteriore, un sistema ridisegnato di elementi Glyph e controlli simili a quelli di Nothing Phone 2.

Questo smartphone potrebbe quindi essere il primo di Nothing a poter contare su un processore MediaTek e ciò potrebbe essere in futuro uno degli elementi che differenziano i modelli di fascia media da quelli di fascia alta (con CPU Qualcomm Snapdragon).

Per quanto riguarda il lancio di Nothing Phone (2a), Yogesh Brar conferma le precedenti indiscrezioni secondo cui dovrebbe essere in programma per il Mobile World Congress 2024.

Il prezzo, infine, dovrebbe mantenersi entro i 400 dollari. Staremo a vedere.