Con l’avvicinarsi della presunta data di presentazione dell’ultimo flagship del produttore cinese, Xiaomi 14 Ultra, aumentano contestualmente le voci sul suo conto; ma lo smartphone in questione non è il solo a catalizzare l’attenzione dei fan del brand e soprattutto dei leaker, c’è anche la futura gamma di fascia alta Xiaomi 15. Negli ultimi tempi abbiamo visto a più riprese (qui e qui) informazioni su entrambi e, anche oggi, diamo insieme uno sguardo alle ultime voci di corridoio riguardanti i due smartphone.

Xiaomi 14 Ultra potrebbe costare più del suo predecessore

Abbiamo già avuto modo di vedere in diverse occasioni alcune informazioni circa le presunte specifiche tecniche di Xiaomi 14 Ultra, in breve da quel che sappiamo il dispositivo dovrebbe poter vantare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony LYT900 da un pollice (con apertura variabile da f/1.6 a f/4.0), due teleobiettivi da 5o MP con una nuova architettura e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP della serie Sony IMX8. La batteria potrebbe spingersi fino a 5180 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W (cablata) e da 50 W (wireless).

Ovviamente, come ogni nuovo modello di punta, lo smartphone in questione rappresenterà un miglioramento rispetto alla precedente generazione sotto diversi punti di vista, considerando che come per molti altri top di gamma il focus del produttore è orientato al comparto fotografico, tutto ciò prevede dei costi. Xiaomi porterà avanti la collaborazione con Leica in questo frangente, ma ci si aspetta miglioramenti anche dal punto di vista delle comunicazioni, dei materiali e della batteria.

Il prolifico leaker Digital Chat Station ha condiviso su Weibo alcune considerazioni riguardanti il possibile prezzo di vendita di Xiaomi 14 Ultra: considerando l’aumento del costo dei materiali necessari per la realizzazione dello smartphone, di circa 700 yuan (più o meno 100 dollari), anche il dispositivo subirà un aumento del costo finale. Non è ancora chiaro nello specifico quanto potrà costar in più il dispositivo al suo debutto, ma il leaker sostiene che i miglioramenti apportati allo smartphone giustificano l’aumento di prezzo finale; infine, sembra che la produzione di massa sia già iniziata e che la data di lancio sia più vicina di quanto inizialmente preventivato.

Xiaomi 15 Ultra e 15 Pro potrebbero vantare una nuova caratteristica

Passiamo ora alla futura famiglia di punta dell’azienda, anche sugli Xiaomi 15 abbiamo già avuto modo di vedere alcune presunte informazioni, sappiamo per esempio che il modello base dovrebbe avere un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione 1.5K, luminosità massima a 1.400 nit e tecnologia LTPO (refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, con un risparmio di batteria tra il 15% e il 20%); mentre il modello Pro dovrebbe puntare su un display con risoluzione 2K, cornici ancora più ridotte (appena 0,6 mm), tutti i lati curvati e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Secondo quanto condiviso su Weibo dal leaker Smart Pikachu, Xiaomi 15 Pro e lo Xiaomi 15 Ultra saranno dotati di uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni sotto il display, mentre non si fa alcun riferimento al modello base della gamma, che potrebbe dunque non vantare tale caratteristica.

Uno scanner per le impronte digitali ad ultrasuoni sfrutta le onde sonore per creare una mappa 3D dell’impronta digitale dell’utente, offrendo un livello di precisione e sicurezza più elevato rispetto alla sua controparte ottica, caratteristica molto utile in diverse condizioni, come quando le dita dell’utente sono bagnate o sporche; qualora tale informazione si rivelasse corretta, gli smartphone in questione potrebbero vantare una caratteristica di cui l’attuale generazione di punta del brand non può fregiarsi.

Potrebbe interessarti anche: Trapelano diverse indiscrezioni su svariati dispositivi Xiaomi