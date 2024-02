Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato le prime novità del 2024 di Telegram, che includono la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione di un messaggio vocale e l’introduzione di note vocali e videomessaggi visualizzabili una sola volta. Le novità in distribuzione o in arrivo in questo inizio dell’anno per l’app di messaggistica non sono finite però: andiamo a scoprirne altre spuntate con il più recente aggiornamento.

Altre novità per Telegram, tra messaggi salvati, tag e non solo

La sezione Messaggi salvati, utile per archiviare annotazioni, appunti, promemoria, link o altro, è già disponibile all’interno di Telegram, ma c’è una novità: in distribuzione la possibilità di visualizzare i messaggi salvati per chat, organizzarli con tag e sfruttare la nuova scheda per accedere ai messaggi salvati da una chat in particolare. Selezionando “Mostra come chat” (come alternativa a “Mostra come messaggi”) nel menu in alto a destra, si può visualizzare un elenco delle chat da cui sono stati inoltrati i vari messaggi. Può risultare particolarmente utile per fare un po’ d’ordine per gli utenti che sono soliti salvare e mettere da parte tanti messaggi da diversi interlocutori o canali.

Sempre nei Messaggi salvati troviamo un’altra novità, annunciata tramite le storie di Telegram più recenti. Anche in questo caso può essere utile per fare un po’ d’ordine: ora è possibile aggiungere un tag per organizzare al meglio i vari messaggi per argomento, utilizzando le varie emoji (eventualmente con l’aggiunta di testo). Contrariamente alla prima, questa novità è riservata agli utenti Telegram Premium.

Con l’ultimo aggiornamento è in distribuzione una nuova scheda disponibile all’interno dei vari canali e delle varie chat. Si chiama “Salvati” e include tutti i messaggi di quel dato canale o di quella chat che sono stati salvati (eventualmente con l’aggiunta del tag sopra nominato).

Oltre a quelle citate qualche giorno fa e a quelle appena viste qui sopra, su Telegram sono state introdotte alcune altre novità interessanti. L’app di messaggistica ha integrato la possibilità di visualizzare l’ora esatta in cui un messaggio è stato aperto. Chi nasconde il proprio orario di lettura non può vedere gli orari di lettura degli altri utenti. In più, con Telegram Premium è possibile nascondere l’orario di lettura e vedere quello degli altri utenti che condividono i loro. Se un utente nasconde il proprio orario, sarà sempre nascosto a tutti (utenti Premium compresi).

Chiudiamo con i permessi per i messaggi privati. Gli utenti Premium possono ora selezionare chi può inviare loro messaggi: “Tutti”, oppure “Contatti e utenti Premium”. Se abbiamo attivato la funzione, gli utenti che non sono contatti o che non dispongono dell’account Premium non possono avviare chat con noi, ma possono comunque rispondere se per primi gli abbiamo inviato un messaggio.

Avete già avuto modo di provare le novità dell’ultimo aggiornamento di Telegram? Per verificare di disporre della versione più recente dell’app (la 10.6.3) potete seguire il badge qui in basso per il Google Play Store: nel caso, potete premere su “Aggiorna” per procedere al download e all’installazione dell’ultima release.

