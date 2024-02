Human Mobile Devices, nota ai più come HMD Global, presto inizierà a vendere i propri dispositivi senza il marchio Nokia e ciò segnerà la fine degli smartphone Nokia Mobile.

La conferma nelle scorse ore è arrivata dal team di HMD, che si sta preparando a lanciare i suoi primi device e che probabilmente ha deciso di sfruttare come vetrina l’edizione 2024 del Mobile World Congress di Barcellona, in programma alla fine di questo mese.

In arrivo gli smartphone con il brand HMD

Si tratta di una notizia che era attesa ormai da alcune settimane e lo scorso mese in Rete si sono diffuse anche le prime informazioni sui primi smartphone con il brand di HMD.

Nelle scorse ore il team di HMD ha pubblicato su YouTube il seguente video, con il quale annuncia questo importante cambiamento di strategia:

Il produttore ha già reso noto che il portafoglio di dispositivi dell’azienda non includerà soltanto smartphone e comprenderà anche tablet e cuffie true wireless.

Al momento, tuttavia, non ha fornito dettagli su ciò che possiamo aspettarci dai suoi primi dispositivi e probabilmente il produttore deciderà di iniziare la sua avventura con uno o due smartphone, anche per “testare” la risposta degli utenti ed eventualmente apportare le necessarie correzioni.

Sul sito ufficiale di HMD (lo potete trovare seguendo questo link) ci sono ancora riferimenti a Nokia, tanto che in alto viene persino ricordato che questa azienda è quella che produce gli smartphone Nokia. Ciò potrebbe significare che HMD forse non vuole chiudere del tutto con Nokia e che in futuro potrebbero arrivare altri telefoni con questo brand.

Probabilmente in occasione del Mobile World Congress 2024 ne sapremo di più e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare i primi smartphone con il nuovo brand.

