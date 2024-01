Da mesi si susseguono le indiscrezioni sul primo smartphone di HMD e il produttore è sempre più vicino all’esordio sul mercato mobile direttamente con il suo brand.

Nei giorni scorsi l’azienda ha rinominato le pagine social di Nokia Mobile in HMD, a conferma del fatto che si avvicina il momento del lancio del suo primo device e nelle ultime ore in Rete è apparsa un’immagine rendering che ci mostra quello che dovrebbe essere il suo design.

Il primo smartphone di HMD dopo Nokia

Stando a quanto è emerso dal database IMEI, il produttore dovrebbe lanciare almeno due smartphone nel corso del 2024 e uno di essi, con numero modello N159V, dovrebbe essere quello mostrato dalla seguente immagine (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità):

L’altro smartphone che il produttore dovrebbe lanciare nel corso di quest’anno invece potrebbe avere come numero modello la sigla TA-1585 (sebbene non sia possibile escludere che si tratti di un’altra variante del medesimo device).

Stando a quanto è possibile apprendere da tale immagine, il primo smartphone di HMD sembra essere un dispositivo di fascia medio-bassa (almeno ciò è quanto suggerisce il suo design).

Il telefono dovrebbe presentare una parte posteriore con una doppia fotocamera e una finitura opaca in una colorazione nera mentre il telaio dovrebbe essere in plastica (non sono visibili, infatti, le linee dell’antenna), con al centro il nuovo logo di HMD.

Nella parte anteriore il dispositivo è dotato di una fotocamera per i selfie in alto al centro mentre i pulsanti per l’accensione e per la gestione del volume si trovano sul lato destro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HMD per scoprire le caratteristiche del suo primo smartphone, quando sarà lanciato, in quali mercati sarà disponible e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, aspetto quest’ultimo di fondamentale importanza per un suo eventuale successo, soprattutto se si considera quanto competitivo sia oramai il settore mobile.