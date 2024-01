Continuano gli approfondimenti dedicati agli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, presentati ufficialmente la scorsa settimana e pronti al loro esordio sul mercato.

Tra le novità introdotte dal colosso coreano vi è un notevole miglioramento del display AMOLED, che potrà contare su un PWM refresh rate più alto di quello di iPhone (480 Hz).

Si tratta di una tecnologia che ha come obiettivo tra le altre cose quello di garantire un’esperienza di utilizzo più piacevole, riducendo alcuni effetti negativi (come la possibilità che lo schermo causi in chi lo guarda mal di testa o fastidi alla vista).

Negli scorsi anni Apple si è trovata costretta a migliorare questo specifico aspetto per garantire agli utenti un’esperienza più confortevole (anche alla luce delle tante lamentele) e con la serie Samsung Galaxy S24 il colosso coreano ha decisamente alzato l’asticella.

Ecco i dati relativi a Samsung Galaxy S24 Ultra:

HONOR, OnePlus e altri produttori di recente hanno iniziato a lavorare su questa caratteristica, migliorando la frequenza PWM in modo rilevante e, a quanto pare, Samsung non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata.

Samsung Galaxy S24 in versione extra lusso

Anche per la serie Samsung Galaxy S24 la popolare azienda Caviar ha deciso di lanciare delle speciali versioni dedicate agli appassionati di dispositivi lussuosi ed esclusivi.

In particolare, è stata presentata l’edizione limitata di Samsung Galaxy S24 Ultra, dedicata all’Anno del Dragone e realizzata soltanto in 24 unità.

Se dal punto di vista della dotazione tecnica non presenta differenze rispetto alla versione “normale”, lo smartphone di Caviar si caratterizza per un look decisamente luxury, con le parti della scocca fuse in titanio, un drago dorato ricoperto d’oro a 24 carati, piccoli diamanti e segni zodiacali in smalto.

Ovviamente il prezzo vola alle stelle: chi vorrà averne uno, infatti, dovrà essere pronto a sborsare 15.070 dollari. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.

