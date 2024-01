Il nuovo editor di foto di Samsung che ora si affida anche all’intelligenza artificiale appare più efficiente di quello lanciato da Google alcuni mesi fa.

Il Magic Editor disponibile sugli smartphone Google Pixel 8 non è molto intuitivo ed è anche piuttosto lento nell’elaborazione, inoltre le modifiche possono essere generate solo una alla volta, mentre l’editor di Samsung sembra più efficiente nonostante utilizzi i modelli linguistici di Google.

Il nuovo editor di foto di Samsung sembra funzionare meglio in background, inoltre può gestire diversi compiti in un colpo solo e anche abbastanza rapidamente.

In un video pubblicato su X si vede un utente che rimuove le persone e gli oggetti da una foto mentre ingrandisce o sposta altre persone, quando in Google Foto è necessario attivare la rimozione o la modifica degli oggetti, quindi non è possibile fare entrambe le cose.

Here's a demo of S24's gen AI photo editing. It's faster than Pixel 8's, and lets me make multiple changes in one go. pic.twitter.com/CteoMMatKv

— ben (@bencsin) January 19, 2024