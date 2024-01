In occasione dell’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S24 il team di Google ha annunciato alcune nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che faranno il loro esordio sui nuovi telefoni del colosso coreano.

Tra tali nuove funzioni vi è anche una gesture per la ricerca di contenuti, soluzione che non resterà un’esclusiva degli smartphone di Samsung ma che a breve arriverà anche su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

La funzionalità a cui facciamo riferimento è quella in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di cerchiare un determinato contenuto visualizzato sullo schermo del dispositivo (o anche semplicemente toccarlo) per avviare la funzione di ricerca.

Ebbene, a dire del popolare leaker Mishaal Rahman, questa nuova funzione sarà implementata da Google in Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro il 31 gennaio.

Ecco una breve dimostrazione della funzionalità di cui stiamo parlando:

Here’s a demo of the new Circle to Search gesture on a @madebygoogle Pixel 8 Pro! This gesture lets you tap, scribble, or draw a circle around text or images on screen to search it on Google.

This feature will roll out to the Pixel 8 and 8 Pro starting January 31. pic.twitter.com/Lf6bVabJaG

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 22, 2024