Torniamo ad occuparci di One UI 6.1, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata da Samsung che sarà lanciata ufficialmente domani in occasione dell’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S24, sulla quale farà il proprio esordio.

Negli ultimi giorni sono emersi diversi dettagli sulle novità che One UI 6.1 porterà con sé, come ad esempio un miglioramento delle animazioni e un aumento delle possibilità di personalizzazione.

Le ultime novità su Samsung One UI 6.1

Sebbene ancora One UI 6.0 non sia stata rilasciata per tutti i device di Samsung, oramai le attenzioni di utenti e addetti ai lavori sono focalizzate su questa nuova release dell’interfaccia e nelle scorse ore sono arrivate ulteriori anticipazioni dal popolare leaker Ice Universe, che su X è tornato sul discorso delle animazioni e della fluidità, pubblicando il seguente breve video:

Sempre su X un altro popolare leaker nelle scorse ore si è occupato di One UI 6.1: ci riferiamo di Tarun Vats, il quale ha reso noto che vi sono già varie build di prova della nuova interfaccia per altri smartphone del colosso coreano.

In particolare, nel corso delle prossime settimane il team di sviluppatori di Samsung dovrebbe iniziare a rilasciare l’aggiornamento che porterà la nuova interfaccia dell’azienza anche sui seguenti device:

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy S21 FE

Ma One UI 6.1 nel corso dei mesi dovrebbe sbarcare anche su altri device del colosso coreano.

Resta da capire se tutte le funzionalità che porterà con sé sui modelli della serie Samsung Galaxy S24 saranno disponibili anche per gli altri device o se, come appare più probabile, alcune delle novità rimaranno un’esclusiva dei nuovi smartphone.