Alla fine dello scorso anno è arrivato l’annuncio ufficiale della nascita di Sky Mobile powerd by Fastweb, che proverà a ritagliarsi un proprio spazio in un settore altamente competitivo come quello della telefonia mobile.

Questa nuova proposta nasce dalla partnership tra Sky Italia e Fastweb e potrà contare, pertanto, sull’infrastruttura garantita da quest’ultimo popolare operatore telefonico.

Così com’è già emerso, Sky Mobile powered by Fastweb sarà in grado di offrire una soluzione mobile completa, con inclusa la connettività 5G: in sostanza, il colosso satellitare mira a mettere a disposizione dei suoi clienti un portafoglio di prodotti e servizi che vanno dall’intrattenimento domestico (basti pensare a Sky Glass e a Sky WiFi) a quello in mobilità.

Ecco come verranno vendute le SIM di Sky Mobile

Nelle scorse settimane è stato spiegato che, almeno per il momento, Sky Italia non sarà un operatore virtuale (MVNO) e non commercializzerà delle SIM sue ma si limiterà a distribuire quelle di Fastweb, ovviamente appositamente ribrandizzate e , pertanto, chi deciderà di acquistarle potrà fare affidamento sui servizi e sulla qualità garantiti da questo operatore telefonico.

Allo stato attuale non sono state svelate le offerte che Sky Mobile powered by Fastweb ha in programma di lanciare ma, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere compreso almeno un piano all inclusive, ossia che mette a disposizione degli utenti le chiamate, gli SMS e il traffico dati (con copertura fino al 5G).

Probabilmente Sky Italia proverà a proporre ai clienti delle soluzioni che possano includere due o più dei suoi servizi offerti, così da realizzare un pacchetto più ricco.

E ciò avverrà attraverso una rete di negozi fisici: pare, infatti, che nelle ultime settimane siano andate aumentando le adesioni di affiliazione da parte sia di chi già tratta altri prodotti di Sky Italia che di negozi multimarca di telefonia.

In sostanza, Sky Mobile powered by Fastweb sembra avere suscitato un certo interesse.

