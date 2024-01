Google Maps è senza dubbio uno dei servizi più usati e apprezzati tra i tanti offerti dal colosso di Mountain View, capace nel corso degli anni di divenire uno strumento quasi indispensabile non soltanto durante i viaggi ma persino negli spostamenti all’interno della propria città.

L’enorme successo a livello planetario di Google Maps dipende in gran parte dalle numerose funzionalità che è in grado di offrire agli utenti e che, di tanto in tanto, aumentano grazie al costante lavoro del team di sviluppatori e una novità pare sia stata implementata proprio di recente.

Una nuova comoda funzione per Google Maps

Stando a quanto si apprende, il colosso di Mountain View avrebbe deciso di introdurre una nuova funzionalità in Google Maps, che sarebbe già disponibile per un discreto quantitativo di utenti e che dovrebbe essere in grado di migliorare l’esperienza di navigazione all’interno delle gallerie.

La soluzione studiata dal team di sviluppatori di Google si basa sull’utilizzo dei Beacon Bluetooth (piccoli dispositivi che possono trasmettere via radio allo smartphone Android, risparmiando energia), che vengono sfruttati proprio all’interno delle gallerie, ove il GPS non è disponibile, al fine di offrire agli utenti una navigazione più piacevole.

All’interno del menu delle impostazioni di Google Maps, nella sezione dedicata alla navigazione, viene aggiunto un nuovo interruttore (abilitato per impostazione predefinita), che consente di sfruttare tale nuova funzione (gli utenti peraltro possono anche lasciare il Bluetooth attivo, in quanto tale tecnologia oramai non ha più un impatto significativo sulla batteria).

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app per Android man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

