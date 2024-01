Alcuni clienti di rete mobile TIM con offerte ricaricabili potrebbero trovare una brutta sorpresa tra gli SMS: l’operatore sta infatti inviando messaggi informativi ad alcuni clienti per avvisare dell’arrivo di una nuova rimodulazione con aumento di prezzo. Fortunatamente in alcuni casi potranno ottenere un vantaggio “in cambio”: vediamo tutto nel dettaglio.

Nuove rimodulazioni per TIM: +1,99 euro al mese per alcune offerte mobili

TIM annuncia che a partire dal primo addebito successivo al 3 marzo 2024 ci sarà un aumento del prezzo mensile di alcune offerte mobili per clienti ricaricabili: in particolare gli aumenti saranno di 1,99 euro al mese (IVA inclusa). Il motivo? TIM cita “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“. Alcuni clienti interessati dalla modifica contrattuale potranno attivare sin da subito e in modo gratuito una delle iniziative seguenti:

50 giga di traffico aggiuntivo ogni mese : per attivarli è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON; questi saranno utilizzabili ogni mese, mantenendo ovviamente attiva l’offerta;

: per attivarli è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON; questi saranno utilizzabili ogni mese, mantenendo ovviamente attiva l’offerta; abilitazione gratuita dell’offerta dati attiva alla velocità del 5G: per attivare il 5G TIM è necessario inviare un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON; il 5G rimarrà attivo finché il cliente manterrà attiva l’offerta.

I clienti coinvolti nella rimodulazione potranno attivare solamente l’iniziativa indicata all’interno dell’SMS informativo. Chi non desidera accettare le nuove condizioni ha la possibilità di recedere dal contratto senza costi né penali, oppure di aderire a un’altra offerta TIM, con gli stessi costi e 2 giga in più rispetto all’attuale offerta. Per far questo è necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON entro il 29 febbraio 2024.

Chi è deciso a recedere può farlo cessando la linea o effettuando il passaggio a un altro operatore dandone comunicazione entro il 6 aprile 2024. Rimane la possibilità di disattivare l’offerta oggetto della variazione contrattuale, mantenendo la linea mobile con TIM. Per procedere con il recesso sono disponibili le seguenti modalità:

compilare direttamente online l’apposito “Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso“

inviare il modulo via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta

recarsi presso uno dei negozi fisici di TIM

chiamare il numero 119

I clienti interessati stanno iniziando in questi giorni a ricevere gli SMS informativi, ma per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita comunicazione sul sito ufficiale TIM o contattare il servizio clienti 119. Se alla linea mobile è associato un pagamento rateizzato (di uno smartphone, ad esempio), prima di effettuare la cessazione o la portabilità ad altri operatori è necessario compilare il suddetto modulo o contattare il servizio clienti. Il cliente potrà decidere di mantenere attiva la rateizzazione del prodotto oppure di pagare le rate residue in un’unica soluzione.

