L’interfaccia Android One UI 6.1 debutterà sulla serie Samsung Galaxy S24 che verrà svelata a breve e nei mesi successivi verrà rilasciata anche per i dispositivi Samsung meno recenti.

Gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S23 saranno probabilmente i primi a ricevere la nuova One UI e recentemente è emersa la build per la serie Samsung Galaxy S22. Il nuovo aggiornamento OneUI 6.1 dovrebbe arrivare anche sui dispositivi Samsung non di punta, come Galaxy A54 5G.

Samsung sta testando la One UI 6.1 su Galaxy A54 5G

Una prima build della One UI 6.1 per Samsung Galaxy A54 5G (SM-A546B) è stata da poco individuata sui server Samsung con i codici A546BXXU6CXA3/A546BOXM6CXA3/A546BXXU6CXA3.

Tuttavia non è ancora chiaro quali funzionalità basate sull’intelligenza artificiale saranno disponibili su Samsung Galaxy A54 e gli altri modelli più economici, poiché sono meno potenti in termini di elaborazione.

Teoricamente dovrebbero almeno offrire le funzionalità AI che vengono elaborate nel cloud, in quanto l’hardware potrebbe non essere abbastanza performante per consentire l’elaborazione diretta sui dispositivi.

Samsung presenterà la nuova gamma Galaxy S24 il 17 gennaio in occasione dell’evento Samsung Unpacked, ma è probabile che la nuova One UI impiegherà più tempo ad arrivare sugli smartphone esistenti rispetto allo scorso anno, poiché Samsung deve trasferire le più recenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sui dispositivi più datati.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Gennaio 2024