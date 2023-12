Il 2023 è stato un anno ricco di novità per Instagram — quella più importante è stata ovviamente la piattaforma Threads, ora in competizione diretta con X (ex Twitter) di Musk —, ma pare che Meta stia già preparando qualcosa di nuovo ed interessante per il prossimo anno: è stata appena avvistata una funzione inedita che consiste nella condivisione dei profili Instagram nelle Storie.

Storie Instagram per promuovere profili

La novità in discorso è stata avvistata dal noto leaker Alessandro Paluzzi e prontamente segnalata su X. Il team di Instagram sta lavorando alla funzione che permetterà di condividere il profilo proprio o di qualcun altro nelle storie. Il meccanismo previsto è semplice ed intuitivo: similmente alla funzione “Aggiungi alla storia” che tutti gli utenti conoscono già molto bene, sarà possibile aggiungere alla storia un intero profilo, così da poter invitare i propri follower a visitarlo ed eventualmente seguirlo.

Si tratta di un’aggiunta piuttosto interessante per gli influencer e per tutti coloro che vogliano promuovere i propri — o altrui — altri profili. Si pensi all’esempio di una pagina di lavoro appena creata che si voglia far conoscere ai propri follower: grazie alla nuova funzione, basterà condividerla nelle storie e invitarli a dare un’occhiata. Come potete vedere dallo screenshot condiviso qui sotto, all’atto della creazione della storia, Instagram utilizzerà un layout dedicato, con un comodo tasto Visualizza Profilo in bella vista.

Allo stato attuale, la condivisione dei profili nelle storie è ancora in fase di sviluppo, né è possibile azzardare previsioni sui piani di rilascio di Instagram. Di sicuro, col 2023 ormai prossimo alla conclusione, se ne riparlerà nel 2024, magari già nelle prime battute.

