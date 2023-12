Se state cercando uno smartwatch da regalare o da regalarvi a Natale e non volete spendere più di 200 euro, allora potreste approfittare dell’offerta disponibile in queste ore su Amazon: sul sito abbiamo TicWatch Pro 5 di Mobvoi a un prezzo mai visto grazie a coupon da 147 o da 162 euro in base alla colorazione. Vediamo come approfittarne subito, prima della scadenza o dell’esaurimento scorte.

TicWatch Pro 5 è uno degli smartwatch con sistema operativo Wear OS più interessanti, e il prezzo a cui è possibile acquistarlo in queste ore non fa altro che intrigare ulteriormente. Una delle sue caratteristiche principali è costituita dal doppio display AMOLED + Transflective da 1,43 pollici, che consente di disporre di un vero e proprio always-on display con un consumo energetico estremamente ridotto.

A bordo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna, ma anche la connettività Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone, Wi-Fi, GPS per il tracciamento dell’attività fisica e NFC per i pagamenti in mobilità. Non mancano speaker, microfono, certificazione US-MIL-STD 810H e resistenza all’acqua fino a 5 ATM. L’autonomia promessa dal produttore è di circa tre giorni: i 628 mAh dovrebbero essere sufficienti, ma tutto dipende dal tipo di utilizzo naturalmente. Abbiamo il supporto a più di 100 modalità di allenamento (tra cui corsa, ciclismo e nuoto), il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), dello stress, del sonno, il conteggio dei passi e delle calorie (tutti i dettagli nel nostro articolo di lancio).

Mobvoi TicWatch Pro 5 è stato lanciato al prezzo consigliato di 359,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo su Amazon in super offerta con uno sconto totale di più di 160 euro. Al piccolo sconto già disponibile, sul sito si aggiungono infatti due coupon: uno da 147 euro per la colorazione Nero ossidiana e uno da 162 euro per la colorazione Sabbia. Sfruttandoli potete portarvi a casa lo smartwatch a rispettivamente 197,15 euro e 199,99 euro, con spedizione inclusa e consegna in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. I coupon sono validi solo fino al 19 dicembre 2023 o fino a esaurimento: per approfittarne potete seguire uno dei link qui in basso. Per eventuali indecisioni potete fare riferimento alla nostra recensione.

