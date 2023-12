La stagione calcistica sta entrando nel vivo sia a livello nazionale — dove la sfida è ancora apertissima per raggiungere tutti gli obiettivi più importanti — che internazionale — proprio lunedì 18 dicembre si terranno i sorteggi per le prossime fasi di Champions, Europa e Conference League —, insomma lo sconto lanciato in queste ore da Kena non poteva capitare in un momento migliore: l’offerta Kena TIMVISION Promo Plus, che include DAZN e Infinity+, viene proposta a prezzo scontato per 8 mesi.

Ancora una volta, dunque, ci ritroviamo a parlare del secondo brand di TIM senza che ci siano nuove offerte telefoniche da raccontare: la promozione di seguito descritta coinvolge invece TIMVISION e potrebbe fare gola a tutti gli appassionati di calcio.

Kena TIMVISION Promo Plus in sconto per 8 mesi

Kena TIMVISION Promo Plus non è un’offerta inedita, ma torna alla ribalta perché da un paio di giorni può essere attivata a prezzo più basso, usufruendo di uno sconto della durata di 8 mesi. Andiamo a conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa.

Kena TIMVISION Promo Plus prevede un pacchetto completo, che comprende da una parte tutta la Serie A TIM e gli Eventi Sportivi (Europa League e Conference League, ma anche Serie BKT, LaLiga Santander e tanto altro) di DAZN, dall’altra Infinity+ con le partite di UEFA Champions League, ma anche Film, Serie TV e Intrattenimento. Non manca, infine, 1 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo ordinario dell’offerta è di 30,99 euro al mese, tuttavia, grazie alla promozione in atto — che rimarrà valida fino al 30 gennaio 2024 —, è possibile ottenerla a soli 25,99 euro al mese per i primi 8 mesi.

Se vi siete già convinti ad attivarla, qui sotto trovate il link diretto:

Acquista online TIMVISION Promo Plus a soli 25,99 euro al mese per i primi 8 mesi

Altre informazioni utili sull’offerta

Proseguendo, è comunque opportuno riepilogare qualche dettaglio in più sul funzionamento dell’offerta e sui contenuti inclusi.

Come viene chiarito sul sito ufficiale, Kena TIMVISION Promo Plus permette di guardare tutti i contenuti su due dispositivi in contemporanea, anche se questo punto va chiarito: come precisato nelle F.A.Q., l’offerta include DAZN nella versione Standard dell’abbonamento, pertanto la visione su due dispositivi in contemporanea è possibile solo se entrambi sono collegati alla stessa Rete Internet.

Un altro aspetto positivo dell’offerta firmata Kena è il fatto di non prevedere vincoli di durata: l’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento. Tuttavia, è importante precisare che, dal momento che si tratta di un pacchetto unico comprensivo di più servizi, non è possibile disattivarli singolarmente.

Detto che l’offerta è disponibile per qualsiasi nuovo Cliente che con Kena attivi una nuova numerazione, con SIM gratuita, sono diversi i percorsi disponibili per l’attivazione: in alternativa al più comodo acquisto online in totale autonomia, è possibile recarsi presso un Punto Vendita, oppure chiamare il numero 181. Una volta completato l’acquisto, basta attivare la SIM Kena e iniziare a godersi tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, l’offerta Kena TIMVISION Promo Plus è vincolata all’utilizzo del servizio gratuito di Ricarica Automatica, il cui meccanismo prevede ogni mese — con un anticipo tra le 48 e le 24 ore rispetto alla data del rinnovo — l’erogazione di una ricarica dell’importo esatto dovuto.

Tutte queste e altre informazioni relative all’offerta Kena TIMVISION Promo Plus e alla promozione attualmente in corso sono disponibili sulla pagina ufficiale dedicata del sito dell’operatore a questo link.

