Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati.

Una delle novità implementate in queste ore è rappresentata dalla possibilità di fissare un messaggio in cima all’elenco delle chat per un massimo di 30 giorni.

Per sfruttare tale nuova funzionalità gli utenti dovranno premere a lungo su un messaggio e toccare “Pin”: la durata predefinita è di sette giorni ma è prevista la possibilità di modificarla in 24 ore o 30 giorni.

Si tratta di una funzione che dovrebbe aiutare gli utenti a tenere con più facilità in ordine le chat, trovando rapidamente i messaggi più importanti.

Un nuovo aggiornamento per WhatsApp Beta

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di WhatsApp ha anche rilasciato la versione 2.23.26.9 beta dell’app per Android e grazie a tale release scopriamo che tra le novità in arrivo vi è pure la possibilità di pinnare più messaggi.

In pratica, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di navigare tra i messaggi pinnati (pare che ci sarà un limite al numero di messaggi che potrannno essere fissati, ciò per garantire un equilibrio tra funzionalità e semplicità nell’interfaccia della chat).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzione sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.26.9 beta la trovate qui.

