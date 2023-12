HONOR si sta preparando a lanciare i nuovi smartphone in Cina e oggi è trapelata un’immagine dello smartphone HONOR 90 GT.

Nel frattempo la società potrebbe alzare notevolmente l’asticella nel campo della fotografia tramite smartphone, introducendo una fotocamera periscopica da ben 160 MP.

Trapelano i primi render di HONOR 90 GT

Oggi l’inedito smartphone HONOR 90 GT è stato accidentalmente elencato online per il preordine. Anche se l’azienda ha subito rimosso il prodotto, i più scaltri hanno fatto tempo a scaricare l’immagine dello smartphone Android.

Secondo i render il dispositivo presenta un design a cornice piatta in stile iPhone con un telaio lucido ma che sembra essere realizzato in plastica anziché in metallo.

Nell’immagine HONOR 90 GT appare di colore celeste con due strisce da corsa che partono dal modulo fotocamera posteriore, tuttavia possiamo aspettarci che il dispositivo sarà disponibile anche in altre opzioni di colore. L’isola rettangolare della fotocamera sul retro include due sensori e una torcia a LED.

Per quanto riguarda le specifiche si vocifera che HONOR 90 GT sarà animato da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 abbinato a un massimo di 24 GB di RAM e che la fotocamera principale offrirà la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Non sono ancora emerse notizie relative alla tipologia del pannello, ma possiamo aspettarci che sfoggerà un display OLED.

Nei prossimi giorni potremmo scoprire qualcosa in più su HONOR 90 GT che potrebbe essere lanciato in compagnia di HONOR X50 GT.

HONOR potrebbe lanciare una fotocamera periscopica da 160 MP

Il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcune specifiche per un prossimo smartphone di punta. L’informatore non ha nominato apertamente marca e modello, ma ha menzionato il marchio Porsche, dettaglio che suggerisce un dispositivo della serie HONOR Magic 6, visto che il leaker ha precedente affermato che HONOR e Porsche Design starebbero collaborando.