Di tanto in tanto il team di Google decide di chiudere uno dei numerosi servizi offerti agli utenti e nelle prossime settimane arriverà il momento di essere messo da parte anche per Google Play Film.

Le decisioni del colosso di Mountain View di chiudere i suoi servizi vengono prese sulla base di varie valutazioni, come ad esempio la scarsa popolarità, la poca utilità o l’esistenza di alternative interne che finiscono per pestarsi i piedi a vicenda.

Cosa succederà per Google Play Film

Ricordiamo che Google Play Film è un servizio dedicato alla ricerca, al noleggio o all’acquisto e alla riproduzione di pellicole cinematografiche su svariate tipologie di dispositivi (smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, computer con sistema operativo Windows, Mac o Linux, Chromebook e smart TV).

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha reso noto che sulle smart TV e i dispositivi di streaming con Android TV a partire dal 17 gennaio 2024 la scheda Negozio sarà la nuova home per guardare i titoli acquistati in precedenza o acquistare e noleggiare nuovi film, aggiungendo che i titoli acquistati (inclusi i noleggi attivi) sono disponibili nella riga La tua libreria nella scheda Negozio.

Su decoder via cavo o set-top box con Android TV, sempre a partire dal 17 gennaio 2024, l’app YouTube sarà la nuova home per guardare i titoli acquistati in precedenza o per acquistare e noleggiare nuovi film su Google. Gli utenti avranno la possibilità di accedere ai titoli acquistati da Google (inclusi i noleggi attivi) tramite l’app YouTube.

Infine, su browser web a partire dal 17 gennaio 2024 YouTube sarà la nuova home per guardare i titoli acquistati in precedenza o per acquistare e noleggiare nuovi film tramite un browser web. Gli utenti avranno la possibilità di accedere ai titoli che hanno acquistato da Google (inclusi i noleggi attivi) sul sito web di YouTube.

