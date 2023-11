Lo staff di DxOMark ha messo le proprie mani su Google Pixel 8 e ha quindi deciso di mettere alla prova il comparto fotografico di quello che è uno degli smartphone più desiderati del momento.

Ricordiamo che il nuovo smartphone di fascia alta del colosso di Mountain View è stato lanciato lo scorso mese, confermando le indiscrezioni relative al design e alla dotazione tecnica emerse nelle settimane precedenti.

Tra i suoi punti di forza troviamo un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e luminosità di 1.400 nit, un processore Google Tensor G3, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione e una batteria da 4.575 mAh.

Google Pixel 8 testato da DxOMark

Il comparto imaging di Google Pixel 8 può contare su un sensore primario da 50 megapixel (1/1,31 pollici, f/1.68, pixel da 1,2μm e OIS) e su un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2, pixel da 1,25 µm e campo visivo di 125,8°).

Nei test condotti da DxOMark il nuovo smartphone di Google ha totalizzato 152 punti per le foto (70 punti Bokeh, 64 punti Preview e 129 punti Zoom) e 148 punti per i video, per un risultato complessivo di 148 punti, grazie al quale si posiziona al nono posto in classifica, alle spalle di Huawei Mate 50 Pro (con 149 punti) e davanti a Google Pixel 7 Pro e HONOR Magic4 Ultimate (con 147 punti).

A dire dei tester, tra gli aspetti positivi vi sono la tonalità della pelle nelle foto e nei video, l’ampia gamma dinamica nelle foto e nei video, la messa a fuoco automatica veloce e la stabilizzazione dei video.

Tra gli aspetti negativi, invece, vengono segnalati una sottoesposizione occasionale, la perdita di dettaglio con zoom e un po’ di rumore in scene con scarsa illuminazione e in controluce.

Potete trovare tutti i test condotti dallo staff di DxOMark seguendo questo link.

