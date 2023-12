Nelle scorse ore sta rimbalzando in rete un’indiscrezione che potrebbe cambiare radicalmente il mercato degli operatori mobili in Italia. Sembra infatti che Fastweb voglia acquistare Vodafone Italia, al fine di diventare un operatore completo che offra servizi di rete fissa e mobile, ponendosi come una seria minaccia per TIM, che ultimamente sta attraversando non poche difficoltà.

La notizia è stata lanciata da Bloomberg nei giorni scorsi, ma non ha avuto l’attenzione mediatica che meriterebbe. È soltanto grazie al rilancio della notizia di DDAY che l’indiscrezione ha cominciato a fare il giro della rete: secondo alcune fonti anonime del portale, la trattativa tra Fastweb e Vodafone sarebbe già ad uno stadio avanzato e, se confermata, renderebbe il 2024 un anno davvero interessante per il settore delle telecomunicazioni.

Fastweb e Vodafone, le trattative sono a buon punto

Non sono state ovviamente rese note informazioni dettagliate sul valore dell’offerta che Fastweb ha proposto a Vodafone, né i due colossi hanno commentato la notizia, ma non è la prima volta che l’operatore rosso ha attirato le attenzioni dei diretti competitor. Soltanto un anno fa, infatti, Xavier Neil, CEO di Iliad, aveva proposto poco più di 11 miliardi di euro per acquisire Vodafone, ma l’offerta è stata categoricamente rifiutata.

A farsi avanti adesso è invece Fastweb, che sarebbe interessata all’acquisizione non tanto per il settore consumer, quanto piuttosto per l’infrastruttura nel suo complesso. Gli accordi sarebbero in fase molto avanzata, tanto che l’operatore avrebbe firmato un accordo di non divulgazione per accedere a documenti riservati di Vodafone, al fine di preparare un’offerta.

Sembra inoltre che anche Iliad possa essere coinvolta in questa dinamica. Dopo il rifiuto di Vodafone per la sua offerta, l’operatore potrebbe rientrare in campo e acquistare la divisione retail, e quindi tutti gli attuali clienti, direttamente da Fastweb, se l’acquisizione dovesse andare effettivamente in porto.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’affare si concretizzerà o meno, dunque aspettiamoci maggiori informazioni nei prossimi giorni. Se l’affare dovesse concludersi, Fastweb diventerebbe un gigante a tutto tondo, in grado di fornire servizi sia per la rete fissa che per quella mobile, andando a modificare considerevolmente il mercato delle telecomunicazioni in Italia.