Nelle scorse ore in Rete sono emerse nuove anticipazioni su due smartphone che si apprestano ad arrivare sul mercato: stiamo parlando di Realme GT 5 Pro e OnePlus 12.

Nuove conferme per Realme GT 5 Pro

Nei prossimi giorni è atteso il lancio ufficiale di Realme GT 5 Pro e il produttore cinese ha deciso di condividere alcune delle sue caratteristiche principali.

Realme, infatti, ha confermato che lo smartphone potrà contare su 1 TB di memoria di archiviazione, avrà una porta USB Type-C che vanta il supporto allo standard USB 3.2 (con velocità di trasferminento fino a 10 GB/s), potrà contare su Android 14 con l’interfaccia Realme UI 5.0 (con la promessa di tre ugrade del sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza) e sul supporto all’intelligenza artificiale.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un display OLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione 1.5 K, refresh rate a 144 Hz e luminosità fino a 4.500 nit, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e una batteria da 5.400 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W (o 50 W in modalità wireless).

OnePlus 12 e la sua presunta RAM

In attesa della presentazione ufficiale di OnePlus 12, in programma per la prossima settimana, il Presidente Li Jie ha condiviso delle foto dal vivo che ci mostrano lo smartphone e sono emersi anche dei dettagli relativi alla dotazione di RAM.

OnePlus 12 dovrebbe essere commercializzato in tre versioni, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione e 24 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione e tre dovrebbero essere anche le colorazioni (nera, bianca e verde).

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un display da 6,82 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (realizzato in collaborazione con Hasselblad) e l’interfaccia ColorOS 14.

