Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento dei vari servizi e app dell’azienda e tra le ultime novità vi sono quelle relative a Google Orologio per Wear OS, Gmail e Google Messaggi.

Google Orologio per Wear OS si aggiorna

Google ha dato il via al rilascio di un piccolo aggiornamento per l’app Google Orologio su Wear OS, implementando delle modifiche relative all’usabilità delle funzionalità Sveglia e Cronometro.

Per quanto riguarda la sveglia, il tasto FAB si sposta dalla parte inferiore a quella superiore dell’interfaccia e ciò rende più semplice la creazione di un nuovo evento.

Ecco a confronto la vecchia UI e quella nuova:

Per quanto riguarda il cronometro, l’app mostrerà sempre il tasto per riavviare (in precedenza invece era visibile solo dopo avere messo in pausa).

Gmail migliora sui tablet

In queste ore sta facendo il suo esordio sui tablet Android nell’app di Gmail una barra di navigazione a sinistra (invece di quella in basso), soluzione già disponibile da un po’ sui dispositivi pieghevoli.

La nuova interfaccia prevede la visualizzazione di un pulsante hamburger, seguito da quello per scrivere un nuovo messaggio e da quattro schede (Gmail, Chat, Spaces e Meet).

Ecco la nuova interfaccia:

Messaggi di Google cambia nome

Oltre alle novità di cui abbiamo parlato ieri, l’app Google Messaggi ha anche cambiato nome ufficiale, passando da Messages by Google a Google Messaggi.

Tale piccola modifica, che al momento non è visibile per tutti gli utenti, ha come obiettivo quello di allineare questa applicazione alle altre del colosso di Mountain View per quanto riguarda la denominazione.

