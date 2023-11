Il codice all’interno dell’app Microsoft Phone Link suggerisce che l’azienda di Redmond potrebbe consentire di utilizzare il proprio smartphone Android come Webcam su PC.

Sebbene il codice non si riferisca direttamente alla funzionalità della webcam, le stringhe individuate lo lasciano intendere.

Inoltre sembra che la soluzione di Microsoft consentirà di applicare stabilizzazione, filtri ed effetti HDR al flusso video. La presenza dell’inquadratura automatica come effetto della fotocamera suggerisce che la funzionalità sarebbe da intendersi come webcam.

Altre stringhe presenti nel codice dell’app Microsoft Phone Link suggeriscono che la funzionalità non attiverà la fotocamera quando lo smartphone è troppo caldo e agli utenti verrà invece chiesto di attendere alcuni minuti prima di riprovare.

Microsoft Phone Link potrebbe offrire un’esperienza comparabile a Continuity Camera di Apple

Questa novità potrebbe essere una valida alternativa alla funzionalità Continuity Camera di Apple, visto che la soluzione di Google non è al momento delle migliori.

Su Android 14 è necessario collegare lo smartphone al PC tramite USB per utilizzarlo come webcam, ma dato che Phone Link funziona tramite Wi-Fi e Bluetooth, possiamo sperare che la soluzione di Microsoft non richiederà una connessione cablata per funzionare.

Microsoft potrebbe annunciare la funzionalità webcam di Phone Link l’anno prossimo con il lancio di Samsung Galaxy S24 e OnePlus 12.

