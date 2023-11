A poco più di una settimana di distanza dalla presentazione ufficiale del nuovissimo OnePlus 12, prevista per il 5 dicembre, poche ore fa vi abbiamo raccontato delle prime immagini ufficiali del dispositivo grazie alle quali, peraltro, si apprende anche la nuova posizione dell’Alert Alider.

Il dispositivo è stato protagonista di diverse indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi, abbiamo ad esempio visto alcuni dettagli su batteria e ricarica rapida, così come le specifiche più importanti, i punteggi su AnTuTu e Geekbench, nonché alcuni primi promettenti scatti ufficiali.

Ebbene, a poche ore di distanza dalla diffusione delle immagini ufficiali che lo vedono protagonista, ecco che un affidabile informatore ha svelato in rete le cover ufficiali del prossimo top di gamma dell’azienda, il quale ormai non ha davvero più segreti. Scopriamole insieme.

Spuntano in rete le cover ufficiali di OnePlus 12

La fuga d’informazioni è firmata Evan Blass, uno dei più prolifici e affidabili leaker in circolazione, il quale tramite un post su X ha svelato tre cover ufficiali del prossimo OnePlus 12, tutte con finiture e design diversi.

La prima cover presenta una texture in legno ma non è detto che si tratti effettivamente di questo materiale in quanto potrebbe semplicemente mostrare una finitura in simil-legno ma essere realizzata in policarbonato; nonostante ciò, la cover sfoggia un aspetto elegante e peculiare.

La seconda cover svelata è probabilmente una tra le più iconiche dell’azienda ovvero quella realizzata in kevlar che l’azienda chiama fibra sintetica aramidica, materiale estremamente resistente che OnePlus utilizza nelle proprie cover fin dal OnePlus 2 e presenta un effetto in fibra di carbonio con una sensazione morbida e levigata al tocco.

La stessa cover è attualmente già presente su OnePlus 11 sotto il nome di “Cover bumper in fibra di aramide”.

Il terzo e ultimo case è sicuramente il più enigmatico sia per via delle immagini in bassa risoluzione diffuse da Blass sia per la composizione che risulta poco chiara; sembrerebbe trattarsi di un altro iconico accessorio dell’azienda ovvero la cover con finitura sandstone, portata in auge dall’indimenticabile OnePlus One.

D’altra parte però potrebbe anche trattarsi di un semplice case in silicone anche se le speranze degli appassionati sono sicuramente riposte nella prima opzione.

Sebbene l’informatore abbia diffuso queste tre cover non è detto che l’azienda non possa averne in cantiere di altre per il proprio top di gamma; lo stesso leaker non ha fornito informazioni in merito né chiarito la questione.

Una giornata, dunque, ricca di avvenimenti e informazioni riguardanti OnePlus 12 del quale ormai siamo in grado di delineare un quadro pressoché preciso e affidabile di ogni comparto rilevante: design, specifiche tecniche e adesso anche delle cover ufficiali disponibili al lancio.

Per saperne di più non ci resta che attendere la presentazione ufficiale prevista per il 5 dicembre, con il lancio globale atteso per il mese di gennaio.

