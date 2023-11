Da tempo il team di Google lavora ad un sistema che possa rendere sempre più breve il tempo necessario per l’installazione dei nuovi aggiornamenti OTA di Android e con le ultime versioni beta dell’OS pare siano stati fatti notevoli progressi da questo specifico punto di vista per gli smartphone della gamma Google Pixel.

Nella beta 1 di Android 14 QPR2 la funzionalità Seamless updates è divenuta molto più veloce, tanto che si è quasi dimezzato il tempo necessario per procedere all’installazione di un aggiornamento, passando da 20 – 40 minuti richiesti in precedenza ad appena 10 – 15 minuti.

Ecco come Google ha migliorato gli aggiornamenti Android

Di questo specifico aspetto si è occupato Artem Russakovskii, a dire del quale il notevole miglioramento della velocità di installazione di Android 14 QPR2 Beta 1 dipende dalla decisione di Google di “parallelizzare” le operazioni di compressione richieste dall’update (ogni aggiornamento prevede la compressione di migliaia di “piccoli blocchi” di dati): effettuare tali operazioni in parallelo consente di risparmiare un importante quantitativo di tempo.

Android va ora a raggruppare le operazioni per tali blocchi di dati e così, se in precedenza il sistema operativo effettuava 200 scritture separate di file da 4 KB, ora esegue una singola scrittura di un file da 800 KB. A dire di Google tale soluzione dovrebbe garantire una riduzione del 24% del tempo di installazione.

Ma la novità più importante è rappresentata dal passaggio nei dispositivi della gamma Google Pixel dal metodo di compressione GZ al metodo LZ4, soluzione che dovrebbe garantire un risparmio di tempo del 50% ma solo nei device che la supportano (i Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro), probabilmente in quanto anche il processore utilizzato ha una sua rilevanza.

Pare che Google stia cambiando le sue linee guida per gli altri produttori Android con questo nuovo metodo e, pertanto, c’è la possibilità che miglioramenti simili in futuro potrebbero esserci anche per altri smartphone oltre i Google Pixel.

Leggi anche: Google rilascia Android 14 QPR2 beta 1 prima del previsto, ecco tutte le novità