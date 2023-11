A giugno era emerso che Google aveva in programma di lanciare dei giochi per YouTube attraverso la funzionalità “Playables” studiata per consentire agli utenti di cimentarsi in giochi online direttamente nell’app YouTube senza dover scaricare nulla.

A settembre Google ha annunciato questa nuova funzionalità affermando che la avrebbe resa disponibile come accesso anticipato per un numero limitato di utenti. Ora possiamo farci un’idea di cosa possiamo aspettarci da questo servizio grazie a una serie di screenshot.

Ecco cosa possiamo aspettarci da YouTube Playables

Come previsto l’offerta di YouTube Playables include giochi casual e non titoli per PC e console come fu per Google Stadia, ma piuttosto un qualcosa di simile agli attuali giochi di Netflix, anche se quest’ultima ha progetti ambiziosi in merito. I titoli attualmente elencati in YouTube Playables suggeriscono giochi del tipo cruciverba, solitario, biliardo, basket ecc.

Dalle schermate condivise si nota che questa demo di Playables è aperta fino al 28 marzo, quindi non dovremmo aspettarci un’implementazione completa del servizio prima di tale data.

Google non ha fornito informazioni su quando potrebbe lanciare ufficialmente YouTube Playables, quindi è probabile che non lo vedremo in una forma stabile fino alla prima metà del 2024.

Tuttavia alcuni abbonati a YouTube Premium potrebbero ricevere l’invito alla fase di test e provare il servizio in anticipo.

