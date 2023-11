Netflix ha da poco annunciato 10 nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma di streaming che saranno accessibili gratuitamente sui dispositivi mobili per tutti gli abbonati del servizio.

I nuovi titoli sono stati svelati alla Geeked Week e sono basati su serie popolari come La casa di carta e Katana Zero.

In arrivo altri 10 giochi gratis per gli abbonati a Netflix

La casa di carta sta per ottenere un gioco tutto suo, la cui uscita è prevista per il prossimo anno insieme allo spin-off Berlino. Si tratta di un’avventura interattiva che permetterà di influenzare la banda che ha dato inizio alla rapina e l’esito della storia cambierà in base alle scelte del giocatore.

Tenebre e ossa: nella Faglia è un gioco di ruolo narrativo dove il giocatore potrà fare delle scelte per i personaggi iconici come Alina, Jesper, Sturmhond e il Generale Kirigan. Il gioco è già disponibile per tutti gli abbonati Netflix.

In uscita l’anno prossimo, Hades è un dungeon crawler rogue-like in cui i giocatori vestiranno i panni di Zagreus, sfidando il dio dei morti con i poteri di vari dei dell’Olimpo.

Katana Zero permette di giocare nei panni di un assassino armato di katana in una metropoli distopica con elementi manipolabili. Il gioco è stato lanciato nel 2019 per Nintendo Switch, Xbox One, Windows e macOS e ora è disponibile anche sui dispositivi mobili per gli abbonati a Netflix.

Netflix lancerà anche i giochi Braid, Anniversary Edition, in uscita il 30 aprile, Death’s Door, The Dragon Prince: Xadia e Chicken Run: Eggstraction l’anno prossimo. Netflix ha rilasciato anche Oxenfree II: Lost Signals e Slayaway Camp 2: Netflix & Kill ora disponibili tramite l’app.

