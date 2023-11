Se nel mondo mobile le applicazioni sono a dir poco fondamentali, anche il browser può contare su apposite app o estensioni, grazie alle quali gli utenti possono godere di funzionalità aggiuntive e Google Chrome ne è un esempio.

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato il lancio del nuovo Chrome Web Store, disponibile fino a questo momento in anteprima limitata.

Ebbene, da oggi chiunque può ora accedere allo store riprogettato per trovare facilmente estensioni e temi da sfruttare con Google Chrome.

Arriva il nuovo Chrome Web Store

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ci tiene a mettere in risalto che per la creazione del nuovo Chrome Web Store si è ispirato al linguaggio di progettazione Material You, soluzione che Google ha via via implementato nei vari servizi e prodotti che offre agli utenti.

La grafica del nuovo store per Google Chrome si caratterizza per l’utilizzo di nuovi colori e stili per le card, oltre che per una migliore leggibilità delle icone, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza più piacevole.

Il team di Google coglie l’occasione per fare presente che gli utenti potranno contare anche su nuove categorie di estensioni, come quelle basate sull’intelligenza artificiale e quelle dedicate allo shopping, oltre ad altre più personalizzate in base ai loro interessi.

Ed ancora, grazie alla funzione Editors Spotlight gli utenti potranno avere accesso alle estensioni lanciate di recente che il team di Google ritiene che valga la pena provare.

Per rendere più semplice la navigazione, infine, la barra di ricerca è stata spostata in alto a destra sullo schermo e attraverso appositi filtri consente di trovare rapidamente i contenuti desiderati.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare il nuovo Chrome Web Store, non dovete fare altro che seguire questo link.

