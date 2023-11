Google ha annunciato che l’intelligenza artificiale generativa nella Ricerca Google si sta espandendo in oltre 120 nuovi paesi e territori, aggiungendo il supporto per quattro nuove lingue e offrendo anche utili aggiornamenti.

Grazie a Search Generative Experience (SGE) gli utenti possono ottenere panoramiche basate sull’intelligenza artificiale che raccolgono le informazioni più utili e pertinenti disponibili per la ricerca.

In questo modo la ricerca Google mostra collegamenti a una gamma più ampia di fonti nella pagina dei risultati, creando nuove opportunità di scoperta dei contenuti.

La società sta introducendo negli USA alcuni aggiornamenti che renderanno SGE più interattivo durante le ricerche, inclusi approfondimenti più semplici, assistenza per la traduzione basata sull’intelligenza artificiale e più definizioni per argomenti come la codifica e le informazioni sanitarie.

Google SGE si espande in più continenti, ma non approda in Europa

A partire da oggi Google introduce Search Labs e SGE in inglese in oltre 120 nuovi paesi e territori in tutto il mondo, tra cui Messico, Brasile, Corea del Sud, Indonesia, Nigeria, Kenya e Sud Africa, inoltre l’azienda sta abilitando quattro nuove lingue per SGE: spagnolo, portoghese, coreano e indonesiano.

L’intelligenza artificiale aggiunge inoltre più contesto alle tue traduzioni. Se si chiede alla Ricerca di tradurre una frase in cui determinate parole potrebbero avere più di un significato, tali termini appariranno sottolineati e toccandoli si potrà indicare il significato specifico che riflette ciò che si intende. Questa opzione potrà essere visualizzata anche quando è necessario specificare il genere per una parola in particolare.

Purtroppo l’Europa dovrà ancora attendere per ottenere le funzionalità SGE, probabilmente a causa delle normative vigenti nel Vecchio Continente. Ad agosto la società ha presentato tre modi per sfruttare l’intelligenza artificiale della Ricerca Google.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Novembre 2023