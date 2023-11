Google ha annunciato che ha in serbo una nuova tecnologia per le immagini che in futuro dovrebbe consentire a uno smartphone di separare in un modo più accurato gli oggetti dallo sfondo in una foto.

Secondo quanto riportato la funzionalità potrà ad esempio distinguere le persone e gli oggetti in una foto e consentire di ritagliarli per ottenere risultati ancora più realistici rispetto a quanto possibile oggi.

Questo sarà possibile grazie all’API di segmentazione degli oggetti inclusa nel kit ML che consentirà di separare facilmente più soggetti dallo sfondo in un’immagine, in modo da poter creare adesivi, sostituire lo sfondo e aggiungere effetti interessanti ai progetti grafici.

A breve dovrebbe diventare ancora più facile estrarre elementi dalle foto

Su uno smartphone come Google Pixel 7 Pro la magia richiederebbe appena 200 millisecondi. Ecco alcuni esempi.

Una funzionalità del genere è già disponibile ad esempio sugli iPhone, che consentono di “esportare” le persone da una foto con la semplice pressione di un pulsante, e anche sulla serie Samsung Galaxy S23 che offre la possibilità di separare gli oggetti dallo sfondo.

La nuova funzionalità è al momento disponibile in versione beta nel kit ML, ma in futuro è probabile che diventerà disponibile anche in Google Foto sui dispositivi Pixel.

