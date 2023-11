OnePlus ha svelato il suo primo smartwatch un paio di anni fa e ora è al lavoro su un nuovo modello: sta per arrivare il nuovo OnePlus Watch 2. Il dispositivo è protagonista oggi di una serie di indiscrezioni e di un primo render in alta risoluzione diffuso da OnLeaks e MySmartPrice. Vediamo tutti i dettagli in merito al nuovo smartwatch che andrà ad arricchire la serie OnePlus Watch.

OnePlus Watch 2 in mostra in un primo render

Come evidenziato dai render allegati alla news, il nuovo OnePlus Watch 2 proporrà un display circolare che sarà incastonato in un telaio probabilmente in metallo. Sul lato destro del quadrante, inoltre, ci saranno due pulsanti laterali che serviranno a gestire le varie funzionalità dello smartwatch.

I render mostrano due diverse colorazioni: il nuovo smartwatch di OnePlus dovrebbe arrivare sul mercato con un cinturino bianco oppure con un cinturino nero. In arrivo potrebbero esserci, naturalmente, ulteriori varianti, con diversi cinturini aggiuntivi che potrebbero essere proposti come accessori extra.

Da notare, in ogni caso, che i render mostrati in questa pagina non sono “ufficiali” ma realizzati sulla base delle immagini di un prototipo del dispositivo. Il prodotto finale, quindi, potrebbe differire per alcuni dettagli ma le immagini dovrebbero essere molto simili al modello che OnePlus presenterà in futuro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del nuovo OnePlus Watch 2, invece, OnLeaks conferma che il display avrà un pannello AMOLED da 1,43 pollici e che a gestire il funzionamento ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, perciò di conseguenza avrà Wear OS come sistema operativo.

Per il momento, le informazioni sul nuovo smartwatch sono ancora molto limitate. Sarà necessario attendere le prossime settimane per avere un quadro più dettagliato sul dispositivo.