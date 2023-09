OPPO ha presentato ufficialmente OPPO A2 Pro, il successore di OPPO A1 Pro lanciato a novembre. Il nuovo smartphone sfoggia un display OLED curvo FHD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è trainato dal SoC Dimensity 7050 abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico posteriore di OPPO A2 Pro è composto da un sensore principale da 64 MP e da un obiettivo di profondità da 2 MP. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5000 mAh che si ricarica fino al 54% in 20 minuti e al 100% in 42 minuti grazie alla ricarica rapida da 67 W.

Il nuovo smartphone integra il sensore di impronte digitali sotto il display, include la classificazione IP54 e adotta una struttura anticaduta Diamond, inoltre l’azienda garantisce la batteria per quattro anni come da recenti indiscrezioni.

Specifiche di OPPO A2 Pro

Schermo curvo AMOLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici (2412×1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento touch di 240 Hz, oscuramento PWM ad alta frequenza di 2160 Hz, luminosità di picco fino a 950 nit

CPU Octa Core (2 CPU Cortex-A78 da 2,6 GHz + 6 CPU Cortex-A55 da 2 GHz) MediaTek Dimensity 7050 6 nm con GPU Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4x con 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 oppure 12 GB di RAM LPDDR4x con 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1

Doppia SIM (nano+nano)

Android 13 con ColorOS 13.1

Fotocamera posteriore da 64MP con apertura ƒ/1.7, flash LED, sensore di profondità da 2MP con apertura f/2.2

Fotocamera frontale da 8MP con apertura f/2.2

Sensore di impronte digitali in-display

Resistenza alla polvere e all’acqua (IP54)

Connettività 5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 67 W

Dimensioni: 162,7×74,3×7,99 mm (composito) / 8,04 mm (pelle); Peso: 185 g (pelle) / 183 g (composito)

Disponibilità e prezzi di OPPO A2 Pro

OPPO A2 Pro debutta nel mercato cinese nei colori Vast Black, Desert Brown e Twilight al prezzo di 1.799 yuan (circa 232 euro) per il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, 1.999 yuan (circa 258 euro) per la variante con 12 GB e 256 GB e 2.399 yuan (circa 309 euro) per il modello di punta con con 12 GB e 512 GB. Il prodotto è già ordinabile e sarà in vendita in Cina a partire dal 22 settembre. La fonte non riporta se il prodotto potrebbe essere lanciato anche in altri mercati.

