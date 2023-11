Lo scorso mese di giugno, Google aveva annunciato una serie di novità interessanti per il futuro di Google Wallet, tali da renderlo un portafoglio digitale ancora più utile e completo, e tra gli annunci figurava anche quello relativo ai tesserini aziendali, di cui torniamo a parlare in questa sede alla luce del più recente aggiornamento di Google Play Services.

Al lavoro con Google Wallet: ecco i tesserini aziendali

I più attenti di voi ricorderanno probabilmente che nell’articolo dello scorso giugno vi avevamo raccontato delle novità studiate dai tecnici di Mountain View al fine di rendere Google Wallet un portafoglio digitale ancora più completo. In chiusura avevamo accennato anche all’introduzione dei badge che ogni giorno vengono utilizzati per accedere al luogo di lavoro.

Ebbene, se la maggior parte delle novità presentate è già disponibile, proprio quella appena citata inizia a farsi largo senza troppo clamore con il nuovo aggiornamento di Google Play Services. Grazie a questa aggiunta, dunque, gli utenti potranno comodamente digitalizzare il proprio tesserino e aggiungerlo a Wallet, eliminando la necessità di portarlo fisicamente con sé — salvo ovviamente diverse disposizioni del datore di lavoro.

Questa nuova funzione viene espressamente menzionata nel changelog dell’aggiornamento, che porta Play Services alla versione 23.44. Quest’ultima è in distribuzione da pochi giorni, tuttavia è opportuno precisare come la novità descritta sia poco diffusa persino tra gli utenti del ramo beta (arrivato alla versione 23.44.14). Peraltro, anche a roll out avvenuto, bisognerà capire i differenti tempi di attesa per il recepimento di questa novità in Italia.

Come aggiornare Google Play Services

La versione più recente dell’app Google Play Services è disponibile al download tramite il Google Play Store cliccando sul badge sottostante. In alternativa, ecco il link ad APK Mirror.

