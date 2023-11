Lo smartphone economico Redmi 13C è ufficialmente in vendita nel mercato globale con il chipset Helio G99 e un display LCD da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Ecco i dettagli del nuovo arrivato.

Il chipset Helio G99 che anima Redmi 13C è abbinato a 4 GB, 6 GB oppure 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione a seconda del modello.

Lo schermo LCD da 6,74 pollici con refresh rate a 90 Hz ospita la fotocamera frontale da 5 MP nel notch, mentre la fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 MP f/1.8 e un obiettivo di profondità da 2 MP.

Il nuovo smartphone Redmi è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18 W e dovrebbe includere un caricabatterie da 10 W.

Disponibilità e prezzi di Redmi 13C

Redmi 13 C è attualmente in vendita in Nigeria, ma sappiamo che arriverà anche in altri paesi, visto che qualche giorno fa è apparso sul sito Web globale di Amazon.

Il dispositivo Redmi è elencato nel paese nei colori nero e verde trifoglio. Il modello base con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione costa circa 114 euro, mentre il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa circa 125 euro.

