Sebbene la seconda generazione di Google Pixel Watch sia arrivata sul mercato soltanto da poche settimane, i riflettori iniziano ad essere puntati già su quella del prossimo anno e nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli al riguardo.

Ci riferiamo in particolare ad una richiesta di brevetto depositata da Google avente ad oggetto una tecnologia di sensori che potrebbe essere utilizzata per controllare gli smartwatch con i gesti.

Google Pixel Watch 3 e la gestione con i gesti

Il brevetto in questione, intitolato “Riconoscimento dei gesti sulla lunetta dell’orologio utilizzando estensimetri“, descrive un sistema di sensori che potrebbe essere incorporato nella scocca di uno smartwatch per rilevare gesti come la pressione, il tocco e lo scorrimento.

Nel brevetto di Google viene sostenuto che gli attuali metodi di controllo degli smartwatch, come le corone che ruotano e le lunette, sono “ragionevolmente efficienti” ma presentano una serie di inconvenienti: per esempio, possono rendere il processo di produzione più complesso, influire sull’impermeabilità del dispositivo e peggiorare l’estetica dell’orologio.

Ebbene, il sistema ideato da Google sarebbe in grado di risolvere tutti questi problemi, in quanto i sensori sarebbero incorporati all’interno della cassa dello smartwatch, invisibili agli utenti e senza la necessità di parti mobili. Ciò renderebbe l’orologio più facile da impermeabilizzare e più resistente, il tutto con un’esperienza utente più fluida e intuitiva.

E così, tanto per fare qualche esempio, un utente potrebbe premere il lato dell’orologio per riprodurre o mettere in pausa la musica, toccare la parte superiore per aprire un’applicazione specifica, premere i lati per ingrandire o rimpicciolire oppure scorrere lungo il lato dell’orologio per scorrere un elenco.

Resta da capire se tale brevetto si trasformerà in una soluzione pronta per l’utilizzo commerciale (cosa non così scontata) e se nei programmi di Google vi sia quello di sfruttarla già in Google Pixel Watch 3.

Potete trovare il brevetto di Google seguendo questo link.