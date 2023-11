Le app portafoglio in futuro potrebbero essere più compatibili tra loro su Android. Google Wallet da sempre accusa problemi di compatibilità, ma prossimamente la situazione potrebbe migliorare a livello di sistema operativo Android.

L’esperto editor Mishaal Rahman ha affermato che Google sta lavorando per aggiungere su Android un migliore supporto per i file .pkpass di Apple, un tipo di file che contiene i dati del pass che possono essere importati in Apple Wallet.

In futuro Android dovrebbe gestire meglio le carte

In base alle ultime modifiche rinvenute in Android Open Source Project, l’editor ritiene che Android potrebbe mappare meglio le estensioni dei file .pkpass.

Tuttavia Rahman chiarisce che ciò non significa che app come Google Wallet sarebbero all’improvviso in grado di importare file .pkpass oppure riconoscere o analizzare i file .pkpass, ma solo che dovrebbe essere più semplice per le app Android configurare un gestore per i file .pkpass.

La speranza è che Google Wallet aggiunga presto il supporto per l’importazione dei file .pkpass, visto che l’azienda ha recentemente aggiunto varie funzionalità alla sua app portafoglio, come la possibilità di condividere le carte d’imbarco e non solo e altre novità utili per chi viaggia.

