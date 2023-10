WhatsApp Beta si aggiorna e apporta una gradita modifica alla nuova interfaccia

WhatsApp, come avrete ormai imparato, è un’applicazione in perenne aggiornamento con il team di sviluppo che continua a lavorare senza sosta all’implementazione di nuove funzionalità e alla risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti con il fine ultimo di migliorarne l’esperienza.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare qui.

Come spesso accade le novità – dalle più rilevanti a quelle minori – passano dal canale beta dell’app per poi arrivare sul canale stabile: tra le novità più recenti segnaliamo gli adesivi IA, il supporto al multi-account e l’arrivo della nuova interfaccia grafica bianca, protagonista dell’articolo di oggi.

WhatsApp torna sui suoi passi, ecco le nuove (vecchie) icone dell’app

Ebbene, fin dal rilascio della nuova UI – introdotta sul canale beta a partire dalla versione 2.23.21.12 dell’app – il team di sviluppo di WhatsApp ha continuato ad affinarne i dettagli grafici, apportando una modifica dietro l’altra anche in base al feedback ricevuto dagli utenti.

Ebbene, la notizia odierna si inserisce proprio in quest’ottica grazie all’arrivo della versione 2.23.23.10 dell’app tramite il Google Play Store che reintroduce le icone piene – presenti sulla vecchia interfaccia – andando a sostituire le precedenti che hanno fatto storcere il naso agli utenti più fedeli del robottino verde in quanto riprendevano appieno, inutile nasconderlo, quelle adottate sull’app per iOS.

Come si evince dagli screenshot della schermata dell’app sia in versione chiara che scura, le icone piene sono nuovamente disponibili; si trattano in sintesi delle stesse icone presenti con il design precedente, ma che ora si integrano con la nuova interfaccia grafica.

È importante ricordare che queste icone non sono disponibili solo durante la visualizzazione delle opzioni del messaggio, ma anche nell’intera schermata delle informazioni sulla chat.

Sottolineiamo, inoltre, che alcuni utenti potrebbero far parte di esperimenti in corso con stili alternativi: sembra infatti che WhatsApp stia conducendo vari test tra gli utenti per raccogliere feedback e identificare il design preferito.

L’approccio scelto dal team di sviluppo dell’app dimostra ancora una volta l’attenzione rivolta al parere degli utenti i quali, di fatto, grazie al poco gradimento delle icone presenti nelle versione precedente dell’interfaccia hanno sicuramente contribuito al rilascio di questa nuova versione della beta; un atteggiamento, quello degli sviluppatori, sicuramente meritevole.

La nuova interfaccia con le icone piene è attualmente in fase di rilascio e nelle prossime ore raggiungerà un numero sempre più cospicuo di utenti.

Come aggiornare l’app per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta seguendo questo link.

Se il programma beta dovesse essere al completo, potrete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, la versione 2.23.23.10 è disponibile a questo indirizzo.

Segui i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech