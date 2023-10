Android Auto non rientra tra i prodotti a cui Google tiene maggiormente ma c’è da riconoscere al suo team di sviluppatori il merito di essersi messo duramente al lavoro nell’ultimo anno per migliorare sensibilmente la piattaforma e i risultati sono piuttosto evidenti.

Mese dopo mese, infatti, il colosso di Mountain View rilascia nuove versioni che vanno ad apportare più o meno piccole novità, provando a rendere la piattaforma sempre più moderna e ricca di possibilità di personalizzazione, migliorando nel complesso l’esperienza offerta.

Una novità interessante in arrivo per Android Auto

Nelle scorse ore il team di Android Auto ha rilasciato la versione 10.7 sul canale stabile, con la quale non vengono introdotte novità rilevanti per gli utenti.

Tuttavia, analizzando il codice di questa nuova versione, lo staff di 9to5Google ha scovato degli interessanti riferimenti ad una funzionalità che dovrebbe essere implementata con le prossime release dell’applicazione.

Ci riferiamo in particolare alla seguente stringa: Use phone’s wallpaper in Android Auto. Stando a quanto è possibile ipotizzare sulla base dei pochi dati attualmente disponibili, in futuro la piattaforma consentirà agli utenti di supportare lo sfondo del telefono sul display dell’auto.

Tale opzione dovrebbe apparire nel menu delle impostazioni di Android Auto ma al momento non pare sia ancora disponibile nemmeno in beta.

Ricordiamo che un paio di anni fa Android Auto ha implementato il supporto agli sfondi ma questa nuova opzione per sincronizzare lo sfondo del veicolo con quello dello smartphone porterebbe il tutto a un nuovo livello.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere implementata per tutti gli utenti.

Sempre nel codice sono state trovate delle stringhe che suggeriscono alcune modifiche alla batteria (probabilmente per i veicoli elettrici) e su come le app possono richiedere che il veicolo sia parcheggiato.

Se desiderate scaricare le ultime versioni beta di Android Auto potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile dell’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: