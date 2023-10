In passato gli smartphone Google Pixel sono stati prodotti in gran parte in diverse regioni dell’Asia, come Cina e Vietnam.

L’anno scorso iniziò a circolare la voce secondo cui Google avrebbe spostato la produzione dei dispositivi Pixel in India, almeno in parte, e ora il colosso di Mountain View ha confermato le indiscrezioni.

Google Pixel 8 verrà prodotto in India dal 2024

In un post sul blog ufficiale, la società afferma che inizierà a produrre dispositivi Pixel in India dal 2024 a partire da Google Pixel 8.

Google aggiunge inoltre che l’India è un mercato prioritario per gli smartphone Pixel e che il Paese si è affermato come hub di produzione di livello mondiale.

La società rileva inoltre che i clienti Pixel in India beneficiano di 28 centri di assistenza in 27 città e quindi prevede di continuare a espandere la propria presenza nel paese, abbracciando l’iniziativa “Make in India”.

Recentemente Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono entrati nella beta Android 14 QPR1. I possessori di questi smartphone da poco rilasciati dal colosso di Mountain View possono quindi registrarsi se interessati a provare in anteprima le future novità che l’azienda ha in serbo per Android 14.

