WhatsApp consentirà di inviare messaggi vocali visualizzabili una sola volta

WhatsApp continua a essere un cantiere aperto, con il team di sviluppo costantemente all’opera su nuove funzionalità o sull’ottimizzazione di funzionalità già esistenti, lavori che si concretizzano, in prima battuta, nella versione “beta” dell’app.

Proprio di questa ci occupiamo oggi, segnalandovi tre novità che debuttano con l’ultima versione di WhatsApp Beta, preludio di un possibile rilascio per tutti nelle prossime settimane. Scopriamo tutti i dettagli.

Ci sono tre novità per i beta tester di WhatsApp

Mentre sul canale stabile WhatsApp ha il suo bel che fare tra i canali e il supporto all’autenticazione tramite passkey, sul canale beta il team di sviluppo lavora costantemente a nuove funzionalità, spesso utili e apprezzate dagli utenti.

Dall’ultima versione 2.23.22.4 di WhatsApp Beta per smartphone Android, emergono tre funzionalità in via di distribuzione graduale ai beta tester: la prima, nonché la più interessante, permette di inviare messaggi vocali che possono essere visualizzati una sola volta; la seconda è una nuova scorciatoia; la terza, nonché la più appariscente delle tre, riguarda gli Avatar.

Possibilità di inviare messaggi vocali visualizzabili una sola volta

In seguito all’installazione dell’ultima versione in anteprima della popolare app di messaggistica, alcuni beta tester avranno avuto modo di notare che, quando si prova a registrare una nota vocale lunga (quindi abilitando il “blocco” per la registrazione senza tenere premuto), sopra al tasto per inviare il messaggio vocale compare il pulsante per abilitare la funzionalità di singola visualizzazione.

Quando si abilita questa funzionalità, appare un pop-up che recita “Messaggio vocale impostato per una sola visualizzazione”. Una volta inviato il messaggio, questo potrà essere ascoltato tutte le volte che vogliamo ma può essere visualizzato una sola volta.

Se, per caso, si chiudesse la finestra di riproduzione (che si apre al di fuori della chat e non consente di effettuare screenshot), all’interno della chat comparrebbe la dicitura “Messaggio aperto” e non sarebbe più possibile tornare indietro per ri-ascoltare l’audio.

Previous Next Fullscreen

Il comportamento della funzionalità, attualmente in fase di sviluppo per quanto concerne le note vocali, è praticamente identico a quello previsto per l’invio di foto e video (la funzionalità, in questo caso, viene chiamata Visualizza una volta).

Nuova scorciatoia per attivare “lucchetto chat”

Un’altra novità già disponibile per molti beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp Beta sul proprio smartphone Android, è costituita dalle scorciatoie per attivare la funzionalità Lucchetto chat (in questo articolo abbiamo spiegato a cosa serve la funzionalità) per una o più chat direttamente dalla cronologia delle chat.

Basterà selezionare una o più conversazioni dalla cronologia, effettuare una pressione sui tre puntini in alto a destra per aprire il menu contestuale ed effettuare un tap su “Attiva lucchetto”. A quel punto, la conversazione (o le conversazioni) verrà nascosta e protetta con l’impronta digitale.

In aggiunta, alcuni utenti potrebbero trovare una nuova scorciatoia per abilitare la funzionalità “Lucchetto chat” direttamente dalla pagina con le informazioni sulla chat (singola o di gruppo che sia).

Possibilità di rispondere a uno Stato con il proprio Avatar

Oltre alle novità già discusse, sembra che su WhatsApp Beta, tanto per Android quanto per iOS, sia disponibile una terza novità più appariscente che consente agli utenti di rispondere rapidamente a un aggiornamento di stato sfruttando gli stickers con il proprio Avatar in luogo delle classiche otto emoji predefinite.

Stando a quanto segnalato dal portale specializzato WaBetaInfo, tale funzionalità è compatibile (e potrebbe quindi essere disponibile) con le versioni 2.23.21.12 (e successive) del client beta per Android e 23.21.1.73 (e successive) del client beta per iOS. La disponibilità, tuttavia, sembra limitata a pochi beta tester ma, nei prossimi giorni, potrebbe estendersi a un numero maggiore di beta tester.

Questa funzionalità rientra nel pacchetto di quelle pensate dal team di sviluppo come strumento per aumentare le possibilità espressive degli utenti. C’è pure la possibilità che, per alcuni beta tester, gli sticker col proprio Avatar vengano proposti in versione animata.

Come aggiornare l’app di WhatsApp o provare in anteprima le future novità

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o“Aggiorna”.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta. Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).