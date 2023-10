Unieuro ha lanciato in queste ore un nuovo volantino, valido sia online sia nei negozi fino al 22 ottobre 2023. La promozione si chiama “Cambia il tuo vecchio TV“, ma non si focalizza esclusivamente su questo genere di prodotti: al suo interno possiamo trovare diverse offerte sugli smartphone Android, sui tablet Android e su altra tecnologia. Andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

Le offerte Android del nuovo volantino Unieuro di ottobre 2023

Il volantino Unieuro è incentrato sulla possibilità di acquistare una nuova TV di qualsiasi marca a partire da 349 euro e consegnare quella usata per ricevere un rimborso fino a 300 euro (con ritiro a casa). Questo non significa che l’iniziativa tocchi solo questo genere di prodotti. Tra la tanta tecnologia toccata nelle pagine del volantino abbiamo diversi modelli di smartphone Android, tra i quali Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Come ormai dovreste sapere, i dispositivi della casa di Mountain View sono disponibili anche nei punti vendita fisici della catena: niente sconti per ora, ma del resto sono appena stati lanciati.

Tra gli sconti più intriganti messi a disposizione da Unieuro per quanto concerne gli smartphone Android possiamo segnalarvi:

C’è spazio anche per qualche tablet Android, seppur con pochi modelli. In sconto troviamo:

Queste erano solo alcune delle offerte proposte da Unieuro con il volantino “Cambia il tuo vecchio TV”. Per scoprire il regolamento completo riguardante il cambio TV con ritiro dell’usato e per dare uno sguardo a tutti gli sconti sulla tecnologia della catena potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte Unieuro del nuovo volantino

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S23