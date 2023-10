Google ha recentemente avviato il rilascio di Android 14 per tutti i Pixel supportati e in contemporanea ha anche distribuito il codice sorgente AOSP della più recente versione del suo sistema operativo.

Nella beta attuale di Android 14 QPR1 sono state scoperte alcune novità che riguardano la grafica del sistema operativo di Google. Sembra che Android 14 QPR1 introdurrà un importante aggiornamento per l’unità grafica dei dispositivi Google Pixel con chipset Tensor.

Android 14 dovrebbe introdurre nuovi driver grafici sui dispositivi Google Pixel

Google si affida alle GPU Mali di ARM per i chipset dei suoi dispositivi, tuttavia a breve potrebbero arrivare nuovi driver per le unità grafiche. I nuovi driver dovrebbero colmare le falle di sicurezza, ma probabilmente miglioreranno anche le prestazioni dell’interfaccia grafica. Un esperto che ha già provato i nuovi driver ha affermato che vengono persi meno fotogrammi all’avvio e alla chiusura delle app sui dispositivi Google Pixel, offrendo un’esperienza più fluida.

D’altronde sono anche piccoli dettagli come questo che Google deve migliorare su Android per reggere il paragone con iOS di Apple. Android 14 QPR1 arriverà come aggiornamento a dicembre 2023 o gennaio 2024, quindi Google ha ancora parecchio tempo a disposizione per migliorare il suo software.

Leggi anche: Non solo Pixel, ecco le novità di Android 14 che Google ha pensato per tutti