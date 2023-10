Domani 12 ottobre è il giorno stabilito da Google per l’inizio della commercializzazione del suo secondo smartwatch, Pixel Watch 2; in seguito alla presentazione ufficiale di inizio mese sono contestualmente iniziati i pre ordini del dispositivo in questione, a quanto pare però le scorte di Big G per alcune varianti sarebbero agli sgoccioli.

Slittano le consegne di alcune varianti di Google Pixel Watch 2, scorte limitate o successo in anticipo?

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto una miriade di indiscrezioni su Google Pixel Watch 2, ora che il secondo smartwatch del colosso di Mountain View è ufficiale e (quasi) disponibile per l’acquisto, diversi utenti sembrano interessati a portarsene a casa uno.

I preordini del dispositivo sono iniziati subito dopo la presentazione e potrebbero essere stati in molti gli utenti attratti da Pixel Watch 2, tanto da volerlo pre ordinare ad occhi chiusi; se inizialmente infatti effettuando il pre ordine le date di disponibilità erano comunque a ridosso dell’inizio della commercializzazione, nelle ultime ore sembra che alcune varianti in diversi mercati saranno disponibili solo nel mese di novembre.

Negli Stati Uniti entrambi i modelli Bay Blue, il modello Wi-Fi con custodia in alluminio nero opaco con banda Obsidian e il modello LTE con custodia in alluminio Champagne Gold con fascia Hazel hanno tutti una data di spedizione stimata per novembre. Nel Bel Paese la situazione cambia leggermente, tentando di effettuare il pre ordine di Google Pixel Watch 2 dallo store ufficiale (ricordiamo che da noi per il momento non è prevista la variante LTE), tutte le colorazioni risultano disponibili con consegna stimata tra il 16 e il 17 ottobre, ad eccezione di quella azzurra, per la quale gli utenti dovranno (nel momento in cui scriviamo) attendere fino a novembre, precisamente tra l’8 e il 15 del mese.

Sembrerebbe dunque che alcune colorazioni e varianti in particolare abbiano attirato l’attenzione degli utenti, andando a diminuire l’attuale disponibilità del secondo smartwatch di Google; c’è però un aspetto da considerare, per quanto diversi utenti abbiano sicuramente effettuato il pre ordine del dispositivo, molti altri lo hanno richiesto come bonus pre ordine dei nuovi Pixel 8 (nei mercati più fortunati); ciò ha sicuramente contribuito a diminuire la disponibilità di Pixel Watch 2.

Non ci resta che attendere per scoprire, dopo averci messo le mani sopra, se sarà un best buy o meno.

