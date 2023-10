Non è certo la prima volta che parliamo della One UI 6, l’ultima incarnazione dell’interfaccia proprietaria di Samsung basata su Android 14 è già in fase di beta test da qualche settimana, sia su dispositivi di fascia alta (nuove e vecchie glorie) che su smartphone di fascia media.

Il rilascio in forma stabile è atteso entro la fine del mese di ottobre e abbiamo visto come l’azienda, giusto qualche giorno fa, abbia presentato in forma ufficiale l’ultima versione dell’interfaccia One UI; nonostante le varie prove effettuate, anche da noi, le novità da scoprire nella One UI 6 non mancano. Oggi diamo uno sguardo a due nuove funzionalità inizialmente passate inosservate.

La One UI 6 ha un nuovo e utile widget per la fotocamera

Abbiamo tutti ben presente quanto i vari produttori di smartphone concentrino le proprie risorse nel miglioramento dei comparti fotografici dei propri dispositivi, le migliorie non passano solo dalle modifiche hardware, ma anche da quelle software; Samsung non ha nulla da invidiare alla concorrenza in questo campo, gli smartphone Galaxy grazie alla One UI offrono infatti svariate modalità distinte di scatto.

I dispositivi del colosso coreano, oltre alle solite modalità Foto e Video, permettono l’utilizzo di una modalità Ritratto per scattare foto bokeh, una modalità Notte dedicata, hyperlapse, rallentatore e molto altro. Il produttore, grazie all’interfaccia proprietaria, consente agli utenti di personalizzare quali modalità desiderano vedere sullo schermo principale della fotocamera, così da potervi accedere rapidamente.

Queste opzioni di personalizzazione diventano più utili e accessibili grazie al nuovo widget fotocamera della One UI 6, che ora permette agli utenti di aggiungere alla schermata principale del proprio dispositivo un widget per aprire qualsiasi modalità della fotocamera con un solo tocco, rendendo non più necessaria l’apertura dell’app Fotocamera e la ricerca manuale delle impostazioni di scatto desiderate.

Gli utenti hanno la possibilità di aggiungere più widget alla schermata iniziale, ognuno dei quali richiamerà direttamente una specifica modalità, è possibile scegliere se aprire la fotocamera posteriore o anteriore, selezionare in quali album vengono archiviate le foto e i video, nonché rinominare gli stessi widget e modificare il loro sfondo con qualsiasi immagine.

Inoltre, grazie alla One UI, l’utente può evitare di riempire la homescreen di widget diversi utilizzando l’apposita funzione di impilamento, una volta creati i vari widget sarà sufficiente trascinarli tutti uno sopra l’altro, oppure in alternativa se ne può creare uno solo, premere a lungo su di lui e scegliere l’opzione Crea stack per crearne e aggiungerne un altro.

La modalità aereo diventa più intelligente grazie ad Android 14

Conosciamo bene tutti la modalità aereo, nonostante essa prenda il suo nome dall’utilizzo che se ne fa sui velivoli, viene spesso utilizzata anche in svariati contesti differenti; non è infatti raro che gli utenti possano voler evitare di ricevere chiamate in un determinato momento, ma magari senza rinunciare alla connettività Bluetooth o Wi-Fi.

Negli ultimi anni infatti Android si è evoluto e ora permette, rispetto al passato, di mantenere attive le connessioni appena menzionate anche in seguito all’attivazione della modalità aereo, con Android 14 inoltre, lo smartphone ricorderà la scelta dell’utente di mantenere attivi Bluetooth e Wi-Fi in seguito all’attivazione della modalità aereo.

La One UI 6 non è da meno, anche Samsung ha infatti implementato tale possibilità nell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria, i dispositivi Galaxy quindi se si abilitano Wi-Fi e Bluetooth mentre la modalità aereo è attiva, ricorderanno e manterranno attivi Wi-Fi e Bluetooth la prossima volta che verrà avviata la modalità aereo.

