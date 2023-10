Google ha implementato il supporto per le passkey all’inizio di quest’anno per offrire un modo più semplice e sicuro per accedere ai propri account online.

Oggi la società annuncia che visti i feedback positivi ricevuti dagli utenti, le passkey ora vengono offerte come opzione predefinita negli account Google personali.

Google offre l’accesso senza password per impostazione predefinita

La prossima volta che si effettuerà l’accesso al proprio account, inizieranno ad apparire le richieste per creare e utilizzare le passkey.

Per utilizzare le passkey è sufficiente un’impronta digitale, la scansione del volto o un pin per sbloccare il dispositivo, tuttavia l’azienda offrirà anche la possibilità di utilizzare una password disattivando l’opzione “Salta la password quando possibile” nelle impostazioni del proprio account Google, in modo da ammorbidire la transizione verso un futuro senza le obsolete password da ricordare o annotare.

Google afferma che le passkey sono il 40% più veloci delle password e che si affidano a un tipo di crittografia che le rende più sicure e resistenti al phishing, inoltre evitano di dover ricordare le password più complicate.

L’azienda spiega che dal lancio le persone hanno utilizzato le passkey sulle loro app preferite come YouTube, Ricerca Google e Google Maps, con una crescente adozione delle passkey in tutto il settore.

Google ribadisce che recentemente Uber ed eBay hanno abilitato le passkey, offrendo alle persone la possibilità di abbandonare le password per accedere alle piattaforme e aggiunge che presto arriverà anche la compatibilità con WhatsApp.

Da non perdere:Â Migliori smartphone Android, la classifica di Ottobre 2023