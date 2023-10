Lo sviluppo tecnologico nel campo dell’intrattenimento domestico sta procedendo a ritmo serrato. I dispositivi che un tempo erano dedicati ad una singola funzione, come ad esempio i lettori DVD, si sono evoluti in sistemi di intrattenimento multimediale integrati. Un chiaro esempio di questa tendenza è rappresentato da Roku, nota azienda statunitense specializzata in dispositivi per lo streaming, che sta lavorando per espandersi al di fuori dei propri confini.

Roku permetterà di visualizzare le vostre foto sulla tv

I prodotti Roku, come ad esempio le chiavette HDMI che si collegano al televisore o i televisori smart con sistema operativo Roku OS integrato, consentono di accedere facilmente a un’ampia libreria di contenuti in streaming. Nonostante la forte vocazione in ambito multimediale e in particolare nel settore streaming, Roku sta ampliando le funzionalità della propria piattaforma, abbracciando anche settori fino ad ora mai esplorati come la fotografia digitale.

Nelle scorse ore l’azienda californiana ha annunciato l’imminente rilascio di un aggiornamento software che porterà con sé il supporto a Google Foto sugli screensaver dei dispositivi Roku. Si tratta di una novità che permetterà agli utenti di visualizzare le proprie foto archiviate nel servizio di archiviazione cloud di Google come sfondo quando il televisore è inattivo.

L’aggiornamento in questione, che porterà il sistema operativo Roku OS alla versione 12.5, verrà distribuito nelle prossime settimane. Una volta installato, sarà possibile accedere alla sezione Roku Photo Streams e selezionare un album di Google Foto da utilizzare come screensaver personalizzato. In questo modo gli utenti potranno condividere facilmente con amici e familiari le foto più belle conservate nella libreria digitale di Google. Roku ha descritto così la novità in arrivo:

Roku Photo Streams ora supporta Google Foto, permettendo agli utenti di condividere momenti speciali con i propri cari in modo ancora più semplice. Andate su Roku Photo Streams, caricate foto o collegate un album da Google Foto, condividetelo con la famiglia e gli amici e godetevelo.

Le altre novità dell’aggiornamento 12.5 di Roku OS

L’integrazione con Google Foto non sarà l’unica novità dell’aggiornamento 12.5 di Roku OS. Il sistema operativo vedrà miglioramenti anche in altri ambiti, come la guida TV in diretta, le playlist musicali all’interno del canale Roku e il supporto per i dispositivi smart some, verrà introdotta anche la possibilità di visualizzare highlights ed eventi salienti relativi ad alcune delle partite sportive più importanti.

In sostanza, con questo major update Roku punta a migliorare l’esperienza d’uso della sua piattaforma a 360 gradi, dall’intrattenimento multimediale alla domotica. L’integrazione di Google Foto assume però un significato particolare, poiché amplia il concetto di sistema multimediale casalingo introducendo le foto personali dell’utente all’interno di un dispositivo usato quotidianamente come la tv.

Non è un caso che aziende come Google e Amazon stiano spingendo già da tempo in questa direzione. Si pensi, ad esempio, ai dispositivi con sistema operativo Google TV: essi dispongono già di screensaver che attingono automaticamente da Google Foto; stessa cosa vale anche per i dispositivi della serie Echo dotati di display, che in questo caso utilizzano la controparte del colosso dell’e-commerce, Amazon Photos. Roku si sta quindi allineando finalmente ai concorrenti più blasonati.

