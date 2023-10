OnePlus Pad Go si sta avvicinando sempre di più al lancio: le indiscrezioni delle scorse settimane hanno puntato su un debutto per il mese di gennaio 2024, ma più di recente si parla di una presentazione indiana prevista già per il 6 ottobre 2023. Quest’oggi spunta qualche ulteriore anticipazione sul nuovo tablet Android, che va in parte a confermare quanto visto finora e a fornire qualche piccolo dettaglio aggiuntivo.

Ormai sappiamo quasi tutto su OnePlus Pad Go: lancio imminente?

Non stiamo parlando della stessa quantità enorme di rumor e indiscrezioni trapelati sul mercato per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro (per i quali manca solo qualche ora al lancio ormai), ma in questi giorni sono spuntate comunque parecchie informazioni sul prossimo tablet Android di casa OnePlus, che dovrebbe prendere il nome OnePlus Pad Go. Approfittiamo delle ultime indicazioni anche per fare un bel riepilogo di quanto sappiamo sul dispositivo in arrivo.

OnePlus Pad Go dovrebbe essere proposto sul mercato con uno schermo LCD 7:5 da 11,35 pollici a risoluzione 2,4K, affiancato da quattro speaker compatibili con Dolby Atmos. Il cuore dovrebbe essere costituito dal SoC MediaTek Helio G99, che dovrebbe essere accompagnato da un massimo di 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Il tablet dovrebbe arrivare in due versioni, una con connettività solo Wi-Fi e una con l’accoppiata Wi-Fi + 4G (niente 5G per una questione di costi probabilmente). A disposizione anche due fotocamere da 8 MP integrate nella cornice superiore e nell’apposito modulo di forma circolare, posizionato centralmente. Le anticipazioni puntano su una batteria da 8000 mAh, ricaricabile attraverso la porta USB Type-C. Il peso dovrebbe attestarsi sui 523 grammi.

Le indiscrezioni di queste settimane si sono spinte persino oltre: pare che il nuovo tablet possa essere lanciato sul mercato con OxygenOS 13.2, e dunque con Android 13. Del resto è piuttosto comprensibile visto che Google non ha ancora rilasciato Android 14 in versione stabile per i suoi Pixel (dovrebbe farlo domani durante l’attesissimo evento). Non sappiamo in quali mercati sarà proposto OnePlus Pad Go, ma visto che di recente la casa cinese ha registrato il nome presso la USPTO, immaginiamo che gli Stati Uniti possano essere coinvolti. Lo vedremo anche in Europa? Per saperlo ci sarà da attendere ancora, purtroppo. Per conoscere tutte le specifiche potremmo invece dover aspettare poco, se le indiscrezioni sul lancio del 6 ottobre si riveleranno corrette.

