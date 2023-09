Sebbene il colosso coreano non abbia ancora specificato la data precisa di presentazione, Samsung Galaxy S23 FE è atteso per il prossimo mese assieme a Galaxy Tab S9 FE e le nuove Galaxy Buds FE. A poche settimane, se non giorni, dal lancio, sappiamo quasi tutto del nuovo dispositivo, che nell’ultimo periodo si è mostrato in lungo e largo tra vari leak e indiscrezioni.

Qualche settimana fa sono trapelate in rete le prime immagini di Samsung Galaxy S23 FE, compreso anche un video che mostra il telefono a 360°. Negli scorsi giorni invece sono trapelate in rete le immagini promozionali dell’intera gamma di dispositivi che Samsung presenterà il prossimo mese, mentre quest’oggi grazie al noto portale MySmartPrice abbiamo la conferma di quello che sarà il prezzo di partenza dello smartphone.

Samsung Galaxy S23 FE costerà 599 dollari

La fonte conferma il prezzo di Samsung Galaxy S23 FE per gli Stati Uniti: il dispositivo costerà 599 dollari, che nel nostro Paese potrebbero tradursi in 649 euro circa. Si tratta ovviamente del prezzo per la versione base dello smartphone, con 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, negli scorsi mesi siamo riusciti a farci un quadro abbastanza completo di quello che offrirà a livello hardware il nuovo smartphone di casa Samsung. Le presunte specifiche sarebbero le seguenti:

Display AMOLED 2x da 6.4 pollici con refresh rate dinamico 60-120 Hz, 1450 nits di luminosità

Processore Exynos 2200 octa-core (mercato globale), Snapdragon 8 Gen 1 (USA/Canada)

Memoria RAM 8GB LPDDR5, memoria interna 128GB/256GB UFS 3.1

Fotocamera frontale da 10.5 megapixel f/2.4

Tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel f/2.2 e un teleobiettivo da 8 megapixel f/2.4

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 watt e ricarica wireless

Certificazione IP68

Secondo i rumor, Samsung Galaxy S23 FE verrà presentato il prossimo 4 ottobre assieme ai nuovi tablet e cuffie della gamma FE, dunque non dovremmo attendere molto prima di avere tutte le conferme del caso.

